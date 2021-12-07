Онищенко объяснил, почему «Ирония судьбы» не пропагандирует алкоголизм и измены

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в разговоре с NEWS.ru выступил в защиту фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». В последние годы самую известную в России новогоднюю комедию неоднократно обвиняли в пропаганде алкоголизма и супружеских измен.

По словам Онищенко, пропаганды измен в фильме нет, поскольку главный герой фильма Евгений Лукашин «не был женат». Также фильм не призывает к злоупотреблению алкоголем.

«Для старшего поколения это ностальгия по тому образу жизни и государству, которое безвозвратно ушло, я имею в виду советскому образу жизни. <…> Более того, я уверен, что молодежь практически не смотрит этот фильм, поскольку он для нее неинтересен», — заключил Онищенко.