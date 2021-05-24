«Они хуже Гитлера»: Пригожин раскритиковал идею Украины не оценивать Россию на Евровидении

Украина может полностью отказаться от участия в Евровидении, если не хочет пересекаться с Россией. Об этом заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Так он оценил предложение члена украинского жюри конкурса Игоря Кондратюка, который высказался о необходимости введения запрета для России и Украины оценивать артистов друг друга.

Пригожин подчеркнул, что сама идея не имеет никакого смысла, потому что даже при сохранении оценок все равно будет ноль.

«Я бы посоветовал Кондратюку не отправлять никого туда, где есть Россия, раз уж до такой степени доходит маразм. <…> Я не знаю, каким местом эти люди думают, у меня нет слов», — заявил продюсер.

Он поинтересовался, показал ли украинский канал, когда шла прямая трансляция конкурса, выступление Manizha или номер перекрыли рекламой. Решение оставить зрителей без выступления российской артистки Пригожин сравнил с цензурой в нацистской Германии.

«Они хуже Гитлера, получается. Вступите вы в переговоры, начните общаться, ищите компромисс, ищите решения, действуйте в правовом поле, не подставляйте людей», — подчеркнул продюсер.

Представитель жюри Евровидения от Украины Игорь Кондратюк заявил, что России и Украине нужно запретить ставить оценки своим артистам на Евровидении. По его словам, организаторам конкурса нужно последовать примеру UEFA, которые разделяют две страны при жеребьевках.

Последний конкурс Евровидение прошел в Роттердаме. Представлявшая Россию Manizha заняла девятое место с песней Russian Woman. Украинская группа Go, А с композицией Shum стала пятой в общем зачете. Победителем конкурса стал итальянский коллектив Måneskin c песней Zitti e buoni.