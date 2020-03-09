Эксперты, которые критикуют Little Big и говорят, что группа слишком модная, скорее всего неправы. Россияне как раз отлично подходят нынешнему Евровидению — как горячий пирожок, считает продюсер Димы Билана Яна Рудковская.

«У Евровидения есть какие-то тренды. Вот на мой взгляд когда поехали Lordi, они точно были не в формате Евровидения. Однако они же выиграли в 2006 году. „Бурановские бабушки“ тоже не были в формате Евровидения, они стали вторыми. Верка Сердючка тоже была не в формате, но вопрос же в том, чтобы понравиться зрителям», — объяснила продюсер.

С учетом хитового материала, который есть у Little Big, у них очень высокие шансы. Они ребята модные, трендовые. Если угадают с песней, у них очень высокие шансы. Да, они может быть даже слишком модные, но Евровидение стало другим и уже хочет чего-то другого. В этом году должна выиграть танцевальная композиция, не может всегда выигрывать баллада, добавила Рудковская.

«Little Big — представители нового Евровидения, вот должен прийти этот тренд, ну сколько можно. В последнее время выигрывает оригинальность. И тут даже не вопрос в номере, у голландцев вообще не было номера, была баллада. А у ребят будет танцевальный хит. По моим ощущениям, у них очень большие шансы. Это — их время, они „горячий пирожок“, который взяли таким и подают Евровидению. Их слушают по всему миру, это очень правильный выбор. Но насколько Европа их примет, будет зависеть от трека. Как только я услышу песню — сразу скажу, какое у них будет место», — заключила продюсер.