«Она поет не для политиков и сенаторов, а для людей». Поклонская вступилась за Ротару

Пушков заявил, что Ротару «не очень рады» в России Подробнее

Депутат Госдумы заявила, что безапелляционные высказывания о том, то певице здесь не рады, не соответствуют действительности. Поклонская призвала не смешивать творчество и политику, а так же высказала готовность обсудить с народной артисткой все вопросы.

«Она поет не для политиков и сенаторов, а для людей. И люди имеют право слушать ее песни. Я считаю, что нужно быть открытыми и поддерживать диалог, а не закрываться от всех и каждого — это ни к чему хорошему не приведет», — заключила Поклонская в беседе с «Газетой.ru».

Ранее Пушков заявил, что «в России устали от гастролеров, которые приезжают делать деньги в России, а у себя дома либо клянут ее почем зря».