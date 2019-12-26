«Она отдала искусству все»: Андрей Воробьев выразил соболезнования родным и близким Галины Волчек
«Умерла Галина Волчек. Мы потеряли великого человека. Ее можно без преувеличения назвать легендой. Она отдала искусству все — время, талант, любовь и свою жизнь. Мои искренние соболезнования родным и близким Галины Борисовны и ее команде „Современника“», — сказал Андрей Воробьев.
Народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек умерла 26 декабря. Ей было 86 лет. За несколько дней до смерти артистки, 24 декабря, стало известно о ее госпитализации из-за воспаления легких. Накануне, 25 декабря, СМИ сообщили, что ее состояние ухудшилось.
Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в семье известного режиссер Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой. В 1995 году она закончила школу-студию МХАТ. На счет Галины Волчек множество ролей в кино, среди которых «Берегись автомобиля», «Уникум, «Осенний марафон», «Дон Кихот» и другие.
В 1972 году Галина Волчек стала режиссером в театре «Современник», а с 1989 года она была его художественным руководителем.
В театре «Современник» 26 декабря почтили память художественного руководителя. Актер Сергей Гармаш со сцены призвал зрителей почтить память Галины Волчек минутой молчания.