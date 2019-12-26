«Она отдала искусству все»: Андрей Воробьев выразил соболезнования родным и близким Галины Волчек

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил соболезнования родным и близким художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек. Он назвал ее великим человеком, который отдал искусству все.

«Умерла Галина Волчек. Мы потеряли великого человека. Ее можно без преувеличения назвать легендой. Она отдала искусству все — время, талант, любовь и свою жизнь. Мои искренние соболезнования родным и близким Галины Борисовны и ее команде „Современника“», — сказал Андрей Воробьев.

Народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек умерла 26 декабря. Ей было 86 лет. За несколько дней до смерти артистки, 24 декабря, стало известно о ее госпитализации из-за воспаления легких. Накануне, 25 декабря, СМИ сообщили, что ее состояние ухудшилось.

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в семье известного режиссер Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой. В 1995 году она закончила школу-студию МХАТ. На счет Галины Волчек множество ролей в кино, среди которых «Берегись автомобиля», «Уникум, «Осенний марафон», «Дон Кихот» и другие.

В 1972 году Галина Волчек стала режиссером в театре «Современник», а с 1989 года она была его художественным руководителем.

В театре «Современник» 26 декабря почтили память художественного руководителя. Актер Сергей Гармаш со сцены призвал зрителей почтить память Галины Волчек минутой молчания.