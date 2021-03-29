«Он замечательный». Пресняков-старший рассказал о сыне-имениннике

Исполнитель Владимир Пресняков отпраздновал 29 марта собственный день рождения, ему исполнилось 53 года. Отец певца Владимир Пресняков-старший рассказал, что собирается поздравить своего ребенка лично вечером.

По словам артиста, он очень рад, что его сын стал знаменитым музыкантом и узнаваемым исполнителем, о чем он сообщил в разговоре с Nаtiоn Nеws.

«Он замечательный и очень хороший человек. Мы с мамой его очень любим. Очень хочу, чтобы у него все в жизни складывалось хорошо. У него уже три сына есть, они все нас радуют», — отметил Пресняков-старший.