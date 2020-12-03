«Он совершенно захватывающе слушал»: Романов рассказал о редкой способности Плотникова

Романов подчеркнул, что Плотников был «чудо-человеком». Он вспомнил, как они с актером на съемках делили небольшой автобус и разговаривали о творчестве и жизни. По признанию собеседника агентства, артист покорил его тем, что был «великолепным слушателем».

«Конечно, он был намного моложе меня. Он совершенно захватывающе слушал. А хорошим другом обычно считается тот, кто умеет слушать», — отметил Романов.

Актеры снимались вместе в картине Дмитрия Месхиева «Гамбринус». Мужчина вспомнил случай со съемок фильма. Он рассказал, как не сдержался и «понес» на режиссера, испортив настроение группе. Романов пояснил, что недавно перенес операцию и был нервным. Борис не осудил его за такое поведение, а, напротив, поддержал «своим молчаливым согласием».

1 декабря стало известно о смерти Бориса Плотникова. Случившееся подтвердили в ГИТИСе, где артист был руководителем мастерской. Его коллеги рассказали, что в последнее время он был подключен к аппарату ИВЛ. Актера был инфицирован коронавирусом.