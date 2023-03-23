Культура 23 марта 2023, 17:26 «Он сдох, проехали». Директор музея Пушкина жестко отреагировала на обсуждение фото Сталина в ее кабинете Директор музея Пушкина Лихачева: генсек СССР Сталин стал предметом поп-культуры rawpixel

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Генсек СССР Иосиф Сталин уже стал для россиян «предметом поп-культуры, как Микки Маус», заявила новый директор музея имени Пушкина Елизавета Лихачева в интервью каналу RTVI. Так она прокомментировала появившееся в Сети видео, на котором в ее кабинете стоит фотография вождя.

По мнению Лихачевой, Сталина начинают обсуждать, когда людей нужно «отвлечь от чего-то серьезного». Это привело ее в недоумение.

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«Граждане, вы там чего, совсем кукухой поехали? Вообще обсудить больше нечего?» — задалась вопросом директор музея.

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Она заявила, что является приверженцем простой позиции: «он сдох — все, проехали». По мнению Елизаветы Лихачевой, Сталин — сложная и неоднозначная фигура, но мерить им сегодняшнюю жизнь «смешно».

Директор музея Пушкина также пояснила, что нашумевшая фотография — подарок бывших коллег.

Елизавета Лихачева занимает пост всего пару дней. Ее предшественница, Марина Лошак, подала заявление об уходе 20 марта, за пару недель до окончания своего контракта. Она возглавляла музей 10 лет.

Новый директор раньше трудилась в Государственном научно-исследовательском музее архитектуры имени Щусева.