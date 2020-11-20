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    20 ноября 2020, 17:48

    «Он нас любил, но и ругал»: Васильева рассказала о работе с Виктюком

    Полина Петрова

    Народная артистка СССР Вера Васильева выступила с речью на прощании с российским режиссером Романом Виктюком. Она подчеркнула, что театр потерял большого мастера, пишет РИА ФАН.
    «Он нас любил, но и ругал»: Васильева рассказала о работе с Виктюком

    Она вспомнила, как играла в его спектакле «Реквием по Радамесу». По словам 95-летней актрисы, работать с таким режиссером было настоящей радостью.

    «Умер чудесный человек, режиссер. Мы, актеры, которые с ним работали, никогда не забудем это счастье — контактировать с ним», — поделилась мыслями она.

    Васильева заметила, что, когда работала с ним в возрасте 80 с лишним лет, то чувствовала себя «счастливой девчонкой».

    «Он нас любил, но и ругал», — заявила артистка.

    Женщина уточнила, что Виктюк умел ругать так, что актеры чувствовали себя счастливыми.

    Народный артист России и Украины Роман Виктюк скончался на 85-м году жизни во вторник, 17 ноября. Причиной смерти режиссера стала тромбоэмболия. Сосуд был закупорен тромбом.