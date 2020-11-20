«Он нас любил, но и ругал»: Васильева рассказала о работе с Виктюком
Народная артистка СССР Вера Васильева выступила с речью на прощании с российским режиссером Романом Виктюком. Она подчеркнула, что театр потерял большого мастера, пишет РИА ФАН.
Она вспомнила, как играла в его спектакле «Реквием по Радамесу». По словам 95-летней актрисы, работать с таким режиссером было настоящей радостью.
«Умер чудесный человек, режиссер. Мы, актеры, которые с ним работали, никогда не забудем это счастье — контактировать с ним», — поделилась мыслями она.
Васильева заметила, что, когда работала с ним в возрасте 80 с лишним лет, то чувствовала себя «счастливой девчонкой».
«Он нас любил, но и ругал», — заявила артистка.
Женщина уточнила, что Виктюк умел ругать так, что актеры чувствовали себя счастливыми.
Народный артист России и Украины Роман Виктюк скончался на 85-м году жизни во вторник, 17 ноября. Причиной смерти режиссера стала тромбоэмболия. Сосуд был закупорен тромбом.