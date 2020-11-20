«Он нас любил, но и ругал»: Васильева рассказала о работе с Виктюком

Она вспомнила, как играла в его спектакле «Реквием по Радамесу». По словам 95-летней актрисы, работать с таким режиссером было настоящей радостью.

«Умер чудесный человек, режиссер. Мы, актеры, которые с ним работали, никогда не забудем это счастье — контактировать с ним», — поделилась мыслями она.

Васильева заметила, что, когда работала с ним в возрасте 80 с лишним лет, то чувствовала себя «счастливой девчонкой».

«Он нас любил, но и ругал», — заявила артистка.

Женщина уточнила, что Виктюк умел ругать так, что актеры чувствовали себя счастливыми.

Народный артист России и Украины Роман Виктюк скончался на 85-м году жизни во вторник, 17 ноября. Причиной смерти режиссера стала тромбоэмболия. Сосуд был закупорен тромбом.