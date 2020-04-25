Олеся Казаченко из Ногинска выиграла в шоу «Голос. Дети»
За Олесю Казаченко проголосовали 35,7% телезрителей. Вместе с ней в финале за титул победителя боролись Софья Туманова из команды Валерия Меладзе и Артем Фокин, которого наставляла Полина Гагарина. В финале 10-летняя Казаченко исполнила песню «Миллион алых роз».
Казаченко получила в качестве награды знаменитую статуэтку, один миллион рублей, сертификаты на оборудование для домашней студии звукозаписи и на запись первого сингла.
Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта признался, что впервые финал шоу проходит в таком режиме. Он поблагодарил родителей участников за то, что они все вытерпели, несмотря на то, что конкурс проходил в разгар пандемии коронавируса.
Аксюта также объявил о старте кастингов на проекты «Голос» и «Голос. 60+».