«Была отеческая теплота»: коллеги и знакомые Олега Марусева поделились воспоминаниями о нем

Заслуженный артист России, актер и телеведущий Олег Марусев был профессионалом во всех своих ипостасях. Он с искренней любовью всегда относился к тому, что он делал. Певец Сергей Минаев в беседе с «360» рассказал, что он запомнил Марусева как лучшего конферансье.

Он пояснил, что чаще всего они виделись на больших сборных концертах, где Олег Марусев был ведущим.

«Мне всегда казалось, что Олег Марусев очень искренне относится ко всем артистам, которых провожал на сцену. Не все конферансье так умели, не все любили нашего брата», — поделился он.

По его словам, Марусев в основном работал на больших сценах с огромной публикой. При этом он чувствовал себя там прекрасно и мог полностью захватить внимание зрителей.

«Это был профессионал очень высокого уровня. Насколько я помню, он не только сам писал сценарий мероприятий, но еще и устраивал со зрителями в зале стихотворную игру буриме, подбирал рифмы к любой фразе прямо на ходу», — рассказал Сергей Минаев.

Он отметил, что в 90-е Марусев запустил сразу несколько телевизионных проектов, которые оказались достаточно успешными. В частности, он вспомнил программу «Под знаком зодиака», где ведущий собирал артистов одного знака и устраивал с ними импровизированные концерты.

Актриса Елена Захарова играла с Олегом Марусевым в спектакле «Ночь нежна» в московском «Театре Луны». Она рассказала, что познакомилась с ним на съемках программы «Пойми меня», куда ее пригласили.

«Он всегда очень тепло здоровался. Это была такая немного отческая теплота. Он уже был такой взрослый и известный артист. На спектакль всегда приходили его поклонницы и дарили ему цветы», — рассказала она.

Елена Захарова отметила, что он всегда очень необычно кланялся после спектакля. Брал за руки артистов, они выбегали вперед, а он кричал сзади: «Тра-та-та-та».

«Когда он сделал это в первый раз, я даже немного растерялась. Но это было так здорово и по-актерски, по-человечески», — вспомнила актриса.

Она подчеркнула, что Марусев всегда отлично выглядел. Всегда был в хорошей форме, стройным и подтянутым. Даже несмотря на его возраст.

О смерти Олега Марусева стало известно в среду, 14 апреля. Заслуженному артисту было 76 лет. О причинах смерти пока не известно.