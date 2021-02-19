Олег Митяев рассказал об идее назвать ледокол в честь Эльдара Рязанова

Российский бард Олег Митяев в свой 65-летний юбилей поделился идеей о том, чтобы назвать ледокол в честь российского режиссера Эльдара Рязанова, написало РИА ФАН.

Он пояснил, что в настоящий момент эго планы находятся на стадии подготовки документов.

«Я считаю, что Рязанова нужно все-таки увековечить, хотя Эльдар Александрович и так увековечил себя в нашей жизни», — заявил музыкант.

Митяев добавил, что помогает организовать квартал Рязанова на Ленинском проспекте. Там будут стоять скульптуры из кинофильмов режиссера. Кроме этого, бард собрался добиться того, чтобы вагон в метро назвали «Эльдар Рязанов».