Олег Меньшиков объяснил, почему профессия актера «идиотская»

Советский и российский актер Олег Меньшиков заявил, что его профессия является идиотской. Свои слова он объяснил тем, что в этой творческой деятельности нет четких критериев.

«Актер — это когда вам нравится, а мне не нравится. И спор тут бесполезен, потому что у вас куча аргументов за актера Х, а у меня будет куча аргументов против. Это профессия такая идиотская, потому что критериев нет», — пояснил Меньшиков во время интервью на YouTube-канале «Георгий за кадром».

По словам актера, сейчас он занимается режиссурой и старается развиваться именно в этом направлении. При этом Меньшикову нравится трудиться над новыми проектами и заниматься постановкой спектаклей. Актер подчеркнул, что для кино ему недостает «кинематографического видения».

«Те, кто снимает кино, всегда им (видением — прим. ред.) обладают, это другие мозги», — заключил актер.

Олег Меньшиков за годы своей карьеры снялся в десятках картин. Его можно увидеть в таких фильмах, как «Сибирский цирюльник», «Покровские ворота», «Родня» и других. Актер 8 ноября отпраздновал свое 60-летие. С юбилеем его поздравил президент России Владимир Путин, пишет «Газета.ru». Лидер страны пожелал Меньшикову новых достижений в профессиональной сфере и здоровья.