Олег Басилашвили вышел из больницы после лечения от COVID-19

Народный артист Олег Басилашвили продолжит лечение от коронавирусной инфекции в домашних условиях. Сегодня его выписали из больницы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на петербургский Большой драматический театр имени Товстоногова.

Госпитализированная с COVID-19 народная артистка Алиса Фрейндлих пока останется в лечебном учреждении. Врачи оценивают ее состояние как стабильное.

«Олега Валериановича сегодня выписали из больницы. Он продолжит лечение в домашних условиях. Алиса Бруновна продолжает проходить лечение в 122-й больнице», — заявили в театре. В минувшую пятницу стало известно, что попавшие в больницу актеры пошли на поправку.

Алиса Фрейндлих попала в больницу с подтвержденным коронавирусом в конце прошлого года. Она поступила к врачам в тяжелом состоянии, так что ее положили в реанимацию. Там ей оказывали кислородную поддержку. Сейчас ее состояние стабилизировалось.

О госпитализации Олега Басилашвили стало известно 3 января. Дочь артиста Ксения подтвердила положительный тест отца на коронавирус. Она отметила, что он чувствует себя нормально и никакого специального лечения не получает. Но врачи решили оставить его в больнице для наблюдения и терапии.