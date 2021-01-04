Олег Басилашвили попал в больницу из-за коронавируса

«Да, у него нормальное состояние. Никакой катастрофы нет», — сообщила дочь госпитализированного артиста.

По ее словам, пока не известно, сколько именно времени актер проведет под присмотром медиков в больнице.

Олег Басилашвили родился 26 сентября 1934 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ и стал играть на сцене Ленинградского государственного театра имени Ленинского комсомола. Сейчас это Санкт-Петербургский государственный театр «Балтийский дом».

В 1984 году Басилашвили удостоился звания Народного артиста СССР. Также является лауреатом Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Басилашвили можно увидеть в таких фильмах, как «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «Курьер», «Романовы. Венценосная семья» и многих других.

На сцене в театре актер исполнил более 50 ролей. С 1959 года служит в Большом драматическом театре имени Товстоногова.