Российский актер Олег Абалян, сыгравший роль переводчика Самера Суэйфана, рассказал о съемках в фильме «Шугалей». До этого он снимался в сериалах, однако работу над фильмом «Шугалей» считает ни с чем не сравнимым опытом.

По мнению артиста, фильм имеет огромное значение, поскольку главная цель его появления — это помощь людям. Максим Шугалей и Самер Суэйфан должны быть освобождены из ливийского плена. Местные власти незаконно их удерживают в триполитанской тюрьме «Митига».

Олег Абалян отметил, что сниматься в таком фильме было непросто. Главную сложность вызывал язык, в котором иное звучание слов и совсем другие правила. Артистам помогали профессиональные переводчики. Кроме того, работать на съемках приходилось в ускоренном темпе. Фильм снимался в такие сжатые сроки, что теперь, оглядываясь назад, можно лишь удивляться, как съемочной группе удалось все успеть. Работу команды можно смело оценить по пятибалльной шкале на десять баллов.

Артист посмотрел фильм «Шугалей» на НТВ, премьера состоялась 1 мая, и остался доволен. Фильм, хоть и оказался эмоционально тяжеловат для восприятия, ему очень понравился. Это действительно очень хорошее, качественное и при этом необычное кино.

Абалян подчеркнул, что любит свою страну. Съемки художественного фильма на ливийскую тему — правильный шаг. Помощь людям — благое дело. Поэтому очень хорошо, что в РФ стали появляться такие кинокартины.

У фильма открытый финал, так что не исключено, что будет снято продолжение. Артист выразил надежду, что Шугалей и Суэйфан, вернувшись на родину, расскажут о том, как они жили в плену, и как их отпустили домой. Это может послужить материалом для съемок второй части картины.

Благодаря появлению фильма «Шугалей» мировая общественность может, наконец, отреагирует на ситуацию в Ливии. К сожалению, ПНС получает поддержку Запада. Но если для всех станет очевидным, что триполитанские власти связаны с джихадистами, то бандиты потеряют доступ к государственным ресурсам. Эта мысль вдохновляла съемочную группу, и она прилагала все усилия, чтобы фильм получился хорошим.