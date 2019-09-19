«Олаф» из «Холодного сердца» оказался не прочь попробовать человечины

Сыграв в «Красавице и чудовище» и озвучив снеговика Олафа в «Холодном сердце», Джош Гад исполнил роль людоеда, питающегося детьми. Актеру задали каверзный вопрос, который его развеселил.

Джош Гад, знакомый зрителям по фильму «Красавица и чудовище», признался в интервью Ивану Кудрявцеву, автору и ведущему программы «Индустрия кино», что смешить детей или есть их — «одинаково весело». Все дело в том, что американский актер исполнил одну из ролей в фильме «Маленькие чудовища», в котором события разворачиваются в мире, заразившемся зомби-вирусом. Персонаж Джоша Гада — звезда детского телешоу. Он встречает ребят в летнем лагере, в который учительница начальных классов привозит своих юных подопечных.

Джош Гад снялся в зомби-комедии, возрастное ограничение которой «18+». Ему досталась роль телеведущего, который приветствует детей в лагере «Долина удовольствий». Изначально показавшийся посетителям добродушным, персонаж Гада на самом деле оказывается настоящим трусом. Судя по трейлеру, в какой-то момент он выхватывает ребенка из толпы обратившихся — и откусывает от него кусочек.

В коротком интервью Ивану Кудрявцеву, которое Джош Гад дал во время конвента D23 Expo (специальное мероприятие корпорации Disney), актер рассказал, что ему нравится больше — есть детей или смешить их.

«Мне нравится и то, и другое. Мне одинаково весело, хотя по разным причинам. Но, говоря откровенно, я предпочитаю детей смешить, а не есть их. Так что да, точно, лучше их веселить (смеется)».

По сюжету фильма «Маленькие чудовища» зомби-вирус превращает все население провинциального городка в ходячих мертвецов, как раз в этот момент туда приезжает школьная экскурсия. Учительнице младших классов в исполнении Лупиты Нионго придется всеми силами защищать своих подопечных от страшной правды. В российский прокат фильм выходит 10 октября.