Оксфордский словарь обновили словами «джедай» и «падаван»

В Оксфордский словарь английского языка издатели добавили несколько новых слов. Все они относятся ко Вселенной режиссера Джорджа Лукаса и его киносаге «Звездные войны».

Шлем Дарта Вейдера продадут за полмиллиона долларов Подробнее Издание Entertainment сообщило, что филологи признали за словами «падаван», «Джедай» и «световой меч» право на принадлежность к английскому языку. Новые слова также получили свое толкование. Так термин «джедай» получил определение как член воинствующего ордена монахов, подчинивших некую мистическую Силу. Которая, в свою очередь, названа находящимся повсеместно полем энергии. Падаван назван, соответственно, учеником джедая. «Световой меч» — оружие, напоминающее меч, но имеющее вместо лезвия луч разрушительной силы. Весь список новых слов опубликован на сайте оксфордского словаря.