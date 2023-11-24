Культура 24 ноября 2023, 12:43 Около миллиона человек побывали в Эрмитаже бесплатно или по льготным ценам с начала 2023 года

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Руководитель «Эрмитажа» Михаил Пиотровский во время пресс-конференции в «Интерфаксе» сообщил, что с начала 2023 года музей в Петербурге посетили около миллиона человек бесплатно либо по льготным ценам.

Как написала Neva.Today, 7 декабря в День святой Екатерины все жители и гости Петербурга смогут побывать в музее бесплатно. Билеты можно приобрести заранее на сайте Эрмитажа.

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Свою историю музей начал с 1764 года, когда императрица Екатерина II приобрела первую коллекцию живописи. Для ее хранения начали строить новые здания Эрмитажа.