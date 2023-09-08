08 сентября 2023, 17:17
Около двух миллионов москвичей воспользовались сервисом «Поиск по архивам»
Ракова: около 2 млн москвичей использовали сервис «Поиск по архивам» за полгода
Сервис «Поиск по архивам» Главархива Москвы показал высокую востребованность за первые полгода своей работы. Около двух миллионов человек воспользовались им, а количество просмотров достигло около 30 миллионов. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Портал предоставил возможность распознавания рукописных текстов исторических документов и их перевода в цифровой формат с помощью нейросети.
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«Запросы, связанные с поиском предков и исследованием прошлого семьи, — одни из самых популярных в Главархиве Москвы», — уточнила Ракова.
Она добавила, что на сегодня пользователям доступны более 7,3 миллиона страниц из фондов различных архивов страны.
Для более подробного ознакомления с этим сервисом в рамках Московского урбанистического форума состоится специальная встреча. Она пройдет 9 сентября в 13:00. Всем желающим расскажут о том, как работать с этой платформой и о том, что нужно знать, чтобы составить свое генеалогическое древо.
Сервис «Поиск по архивам» запустили в начале 2023 года на основе онлайн-платформы «Моя семья» Главархива Москвы.
Ранее в Москве открыли бесплатный доступ к Большой советской энциклопедии.
Семья
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