Около 90 конфискованных предметов XIX–XX веков передали музею «Царское село»

Музей-заповедник «Царское село» получил около 90 конфискованных культурных ценностей XIX–XX веков. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Передачей экспонатов занимались сотрудники Управления российского Минкульта по СЗФО в Александровском дворце. Среди переданных ценностей оказалось полное издание энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. Уточняется, что часть вещей была утрачена в годы Второй мировой войны.

«Сейчас мы эту лакуну пытаемся заполнить. И бытовые предметы, это особый наш интерес, потому что известно, что в Александровском дворце в экспозиции все полочки были заполнены бытовыми предметами», — обратила внимание директор музея Ольга Таратынова.