Около 60 миллионов рублей собрали для реставрации памятника Минину и Пожарскому

Во время реставрации памятник не будут вывозить с Красной площади. Работы проведут на месте. Для этого построят утепленный павильон прямо над постаментом.

«Мы планируем начало работ на сентябрь, так как важно установить павильон и подвести необходимые коммуникации до наступления холодов. Работы продлятся 29 месяцев, чуть больше двух лет», — приводит слова Марии Лемиговой, начальника управления по связям с общественностью Государственного исторического музея, «Вечерняя Москва».