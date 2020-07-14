Около 60 миллионов рублей собрали для реставрации памятника Минину и Пожарскому
Государственный Исторический музей собрал 58 миллионов рублей на реставрацию памятника Минину и Пожарскому. На это потребовалось два года. Деньги пожертвовали не только россияне, но и жители со всего СНГ. Об этом сообщило РИА "Новости".
Во время реставрации памятник не будут вывозить с Красной площади. Работы проведут на месте. Для этого построят утепленный павильон прямо над постаментом.
«Мы планируем начало работ на сентябрь, так как важно установить павильон и подвести необходимые коммуникации до наступления холодов. Работы продлятся 29 месяцев, чуть больше двух лет», — приводит слова Марии Лемиговой, начальника управления по связям с общественностью Государственного исторического музея, «Вечерняя Москва».