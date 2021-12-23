Около 4 млн человек посетили музеи Санкт-Петербурга в 2021 году

За 2021-й год городские музеи Санкт-Петербурга посетили около четырех миллионов человек. Самой популярной стала выставка «NEW NATURE», которая проходила в «Манеже». Об этом Piter.TV сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Выставка арт-группы Recycle проходила в Северной столице с 16 июля по 10 октября. За это время посмотреть проект «NEW NATURE» пришли 116 тысяч человек. Тема заключалась во взаимодействии человека с информацией и технологиями.

До 30 января включительно в «Манеже» будет открыта новая выставка — «Покой и Радость». На ней будут представлены работы русских художников 19-го века.

Также популярными в этом году стала экспозиция в Музее Достоевского и выставка «НЭП: хлеба и зрелищ» в Театральном музее.