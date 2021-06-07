Около 3,5 млн просмотров собрал клип Little Big на кавер песни Backstreet Boys

Российская группа Little Big выпустила клип с кавером на песню Everybody, которую изначально исполнили Backstreet Boys. Ролик появился на YouTube 4 июня и его уже посмотрели около 3,5 миллиона раз. Об этом сообщил RT.

«Экономика сегодня» отметила, что видео собрало свыше 250 тысяч лайков. Режиссерами клипа выступили фронтмен группы Илья Прусикин и Алина Пязок.

Другой известный артист — солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн также выпустил новый клип на песню Ich hasse Kinder («Я ненавижу детей»). Видео сняли в России и задействовали в нем актера Александра Ревву.

«Наличие Реввы в том клипе очень пугает… Но выпускать песню под названием Ich hasse kinder в День защиты детей — это троллинг сотого уровня», — заметили пользователи соцсетей.