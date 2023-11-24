Культура 24 ноября 2023, 12:24 Около 300 особо ценных документов исследовали участники архивного проекта в Москве Ракова: около 300 документов исследовали участники архивного проекта в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В столичном Главархиве завершился первый этап образовательного проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения». В нем приняли участие 15 студентов, которые провели исследования приблизительно 300 документов об известных личностях в области медицины. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Теперь тезисы из этих исследований ребят будут использованы архивистами в подготовке заключений при представлении отобранных документов Ивана Сеченова, Николая Пирогова и Николая Склифосовского на присвоение им статуса „уникальный“», — добавила она.

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В рамках этого проекта старшеклассники и студенты колледжей овладели навыками работы с архивами, а также провели анализ оригинальных архивных записей, касающихся достижений ведущих медицинских деятелей.

Следующая группа учеников проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения» приступит к работе с документами знаменитых студентов Императорского Московского университета, внесших весомый вклад в развитие российской индустрии театра и кино.

Годовой проект стартовал в сентябре прошлого года. Его организовали Главархив и Московский центр воспитательных практик.

Также столичный Главархив обнародовал исторические снимки с военного парада на Красной площади 1941 года.