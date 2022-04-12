Около 200 выставок и концертов проведут на Ямале в Год культурного наследия народов

В городах и районах Ямало-Ненецкого автономного округа проведут ряд мероприятий в честь Года культурного наследия народов России. Всего власти планируют организовать около 200 событий. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на окружной департамент культуры.

Главным мероприятием в округе станет Международная выставка художественного косторезного искусства «Душа Севера». Она состоится в городе Салехард. Также в ЯНАО проведут 12 выставок, посвященных живописи, косторезному искусству, декоративно-прикладному творчеству, искусству фотографии и историко-бытовой направленности.