Около 100 млн руб выделят культурному форуму власти Петербурга | 360°

Культура 09 сентября 2022, 13:21 Поделиться Telegram

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Viber Около 100 млн руб выделят культурному форуму власти Петербурга

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Смольный подписал распоряжение о выделении субсидии IX Санкт-Петербургскому международному культурному форуму. Сумма поддержки составит 100 миллионов рублей, сообщил сайт «МК в Питере».

Власти Петербурга уточнили, что эти деньги смогут покрыть затраты на подготовку и проведение мероприятия.

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Финансовое обеспечение производится на паритетной основе Минкультуры РФ и городским правительством.

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