Около 10 картин из Третьяковки взяли под наблюдение после потопа

«В настоящее время ни одно произведение не изменило состояние сохранности. Перемещено и под наблюдением специалистов находится около 10 работ, но в отношении большинства работ это скорее мера перестраховки», — отметила Мрдуляш.

Она касается и живописи, и графики.

Климат залов изменился из-за протечки, отметила газета «Известия». Именно из-за этого произведения искусства и переместили — чтобы в будущем они не испортились.

В день происшествия с потолка текла вода. Протечки были на крыше и в залах третьего этажа, рассказала заместитель гендиректора. ЧП случилось из-за ливневой канализации, трубы которой расположены под крышей и внутри здания.

«Ситуация была довольно сложная. Сейчас устраняются протечки мест, где прорвало, и мест, которые могут послужить причиной протечек в будущем», — добавила Мрдуляш.

Крыша протекла в Новой Третьяковке 26 августа. Все экспозиции и выставки закрылись для посещения. Посетителей эвакуировали, администрация галереи выдаст им бесплатные билеты в музей на другой день.

В некоторых районах Москвы уровень воды поднялся на десятки сантиметров — на дорогах, в подземных переходах и метро.