Культура 24 января 2024, 11:25 Оказавшийся под угрозой отмены концерт Арбениной во Владивостоке все же состоится МЦУ: концерт певицы Арбениной во Владивостоке состоится Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Концерт певицы Дианы Арбениной во Владивостоке все-таки состоится. Информацию предоставил Муниципальный центр управления (МЦУ) в Telegram.

В комментариях к записям в канале губернатора Пермского края Олега Кожемяко один из пользователей попросил отменить выступление Арбениной. МЦУ Владивостока ответил обратившемуся. По его данным, в администрацию поступило два обращения через интернет-приемную с запросом об отмене концерта артистки.

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«Концерт Дианы Арбениной и группы „Ночные снайперы“ проводится в соответствии с действующим законодательством, отмены не планируется. Благодарим за обращение», — указали в центре.

В МЦУ добавили, что Диана Арбенина официально не является иноагентом или релокантом, деятельность ее группы не запрещена, а ее репертуар соответствует цензуре.

Выступление Арбениной во Владивостоке планируется 27 февраля. О том, что концерт под угрозой отмены, стало известно 19 января. Городские власти попросили организаторов не проводить мероприятие.