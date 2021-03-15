Бананом из телешоу «Маска» оказался народный артист России

Участник вокального телешоу «Маска», выступавший в образе Банана, набрал меньше всего голосов и выбыл из проекта. По условиям передачи, участник должен в этом случае снять маску. В желтом костюме оказался народный артист России Юрий Стоянов.

На одном из выступлений прослушивании он исполнил песню Sway. Она стала популярной в 1950-х благодаря Дину Мартину. Члены жюри даже принялись танцевать под музыку.

Помимо Стоянова претендентами на выбывание из проекта НТВ были участники в костюмах Змеи и Белого Орла. Но они набрали больше голосов.

Когда личность Банана раскрыли, участники жюри были удивлены. Одни думали, что в этом костюме выступал певец Александр Буйнов. Хотя другие и подозревали, что за маской скрывается Стоянов.

Юрий Стоянов заявил, что остался доволен, потому что на протяжении четырех выпусков подряд водил жюри за нос.

В воскресенье прошла церемония вручения музыкальных наград «Грэмми». Двадцатилетний диджей из Казахстана Иманбек Зейкенов стал первым лауреатом этой премии в истории страны. Его наградили за ремикс трека Roses исполнителя SAINt JHN.