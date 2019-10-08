У «Дылды» перед «Оскаром» оказалось 92 конкурента

Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля Подробнее

Заявки 93 странами были поданы 7 октября. Три участника будут пытаться получить премию американской киноакадемии впервые: Узбекистан, Нигерия и Гана.

Правила «Оскара» гласят: фильм должен сниматься не на территории США, продолжительность ленты — свыше 40 минут, а диалоги — на любом языке, отличном от английского. Ранее иностранные фильмы были представлены в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», но в 2019 году категорию переименовали.

«Дылда» — это история жизни женщин, которые живут в Ленинграде после завершения Великой Отечественной войны. Некоторые сюжетные линии были взяты из книги «У войны не женское лицо», автором которой является белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич. «Дылда» — второй полнометражный фильм Балагова. В 2017 году его «Теснота» получила приз на фестивале в Каннах.

Как сообщило ИА Nation News, десятку претендентов на «Оскар» объявят 16 декабря. Номинантов определят меньше чем за месяц после этой даты. Статуэтки победителям вручат 9 февраля.