Ефимова узнала о смерти Богачевой от супруга певицы — заведующего кафедрой музыкальной режиссуры в Санкт-Петербургской консерватории Станислава Гаудасинского. Он позвонил собеседнице издания 20 сентября, в 08:00.

Умерла оперная певица Ирина Богачева Подробнее

Ефимова и Богачева были знакомы много лет. Они не только работали в рамках фестиваля «Почетные граждане Санкт-Петербурга», но и дружили.

«Ирина Петровна была человеком обязательным и безотказным. Активно участвовала во всех наших мероприятиях. В то же время она всегда имела свою позицию и отстаивала свою точку зрения, свое мнение», — рассказала Ефимова.

Она отметила, что певица сыграла особую роль в воспитании будущих молодых звезд оперной сцены. По ее словам, сегодня сотни учеников Богачевой успешно выступают на мировых сценах.

«Это огромная потеря для культуры Петербурга, России, да и всего мира. Ирина Петровна была не только блистательной певицей, но и замечательным человеком, верным другом», — добавила Ефимова.

Богачева умерла в Санкт-Петербурге, ей было 80 лет.

Певица выступала в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова (сейчас — Мариинский театр). Первой ее ролью стала Полина из оперы Петра Чайковского «Пиковая дама». Позже она работала на местном телевидении. Участвовала в телефильмах «Русский романс», «Песня, романс, вальс», «Итальянские грезы». За свою карьеру певица записала пять альбомов.