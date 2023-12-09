09 декабря 2023, 10:22
Ограничить доступ к мировым шедеврам призвали в Эрмитаже
Гендиректор Эрмитажа Пиотровский призвал ограничить доступ к мировым шедеврам
Доступ к таким мировым шедеврам, как «Мона Лиза», нужно ограничить. Нет ничего хорошего в том, что рядом с произведениями искусства стоят толпы туристов. Об этом в интервью РБК заявил гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
«Я считаю, что к таким полотнам нужно пускать группами», — пояснил он.
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Пиотровский подчеркнул, что со временем все музеи должны прийти к практике ограниченного доступа, как это сделали в случае с «Тайной вечерей» Леонардо да Винчи в Милане.
Руководитель Эрмитажа заявил, что музей вернулся к высоким показателям посещаемости. В нем много индивидуальных посетителей, в их числе молодежь и родители с детьми.
В Эрмитаж также часто приходят туристы в составе групп. Пиотровский назвал их «бедой музея», поскольку группы передвигаются шумно, не дают индивидуальным посетителям подойти к экспонатам. Поэтому руководство Эрмитажа настаивает, чтобы экскурсионные бюро продавали билеты на групповое посещение музея на утро или вечер.
Пиотровский отмечал, что с начала 2023 года почти миллион человек посетили Эрмитаж бесплатно или по льготным ценам.
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