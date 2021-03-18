Ограниченный на Youtube фильм «Ржев. 500 дней в огне» представят на фестивале

Фильм «Ржев. 500 дней в огне», ограниченный на Youtube, покажут на кинофестивале. Об этом рассказал председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев, сообщил сайт kp.ru.

Он показал кадры из фильма BBC о высадке союзников в Нормандии. Это был пример тому, как YouTube не блокирует другие фильмы о сражениях, тоже содержащие сцены насилия.

«Считать эти алгоритмы цензурой или нет? <…> Таких фильмов сотни. Причем сняты они не в стилистике документального кино, хроники. Они снимаются, как голливудские блокбастеры», — заявил Кривошеев.

Причем в основном все это реконструкция, постановка, то есть кадры, которые намеренно показывают жестокость и бесчеловечность войны.

Кроме того, Сеть наполнена фильмами о войне в Африке, Югославии, о французском сопротивлении. И ни один из них также не столкнулся с цензурой.

По словам Кривошеева, если бы фильм набрал одну или пять тысяч просмотров, его бы никто не закрывал — «не заметили бы». Модераторы YouTube обратили внимание на фильм после преодоления им отметки в 60 тысяч просмотров, допустил председатель Белорусского союза журналистов.

Он вместе с Российским союзом журналистом пять лет проводит фестиваль документального кино «Евразия.doc», где показывают подобные фильмы. Также организаторы дают возможность всем желающим снять свое документальное кино.

«Мы будем продолжать эту работу и сейчас, и фильм „Ржев“ тоже будем показывать», — заявил Кривошеев.

Поэтому сейчас идут переговоры с телеканалами, чтобы показать этот фильм с их площадок.