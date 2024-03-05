Культура 05 марта 2024, 17:43 «Одноклассники» проведут для пользователей акустический концерт-караоке с участием звезд Соцсеть «Одноклассники» организует акустический онлайн-концерт к 8 Марта Photoagency Interpress/Global Look Press

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Знаменитые российские артисты выступят на онлайн-концерте, который проведет соцсеть «Одноклассники». С акустическими номерами выступят такие звезды как Дмитрий Маликов, Валерия, группа IOWA, Нюша, Иванушки International и другие.

Посвященный Международному женскому дню концерт получил название «ОК с караоке». Пользователи соцсети смогут не только послушать любимые хиты, но и подпевать благодаря бегущей строке с текстами песен. Доступ к концерту можно будет получить 8 марта в группе «Хобби-шоу».

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После мероприятия организаторы разыграют призы среди зрителей. В числе подарков будет акустическая гитара с автографами звезд и праздничный букет.

Ранее творческий директор дома цветочной моды «Элита-флора» Марина Запорожец рассказала, как с помощью цветов порадовать женщин в честь праздника. По ее словам, букет можно составить с оригинальным подходом и без использования дорогостоящих растений.