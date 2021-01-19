Одна из главных звезд «Гарри Поттера» уйдет из кино

Британский актер Руперт Гринт заявил, что больше не будет сниматься в фильмах. Причиной стало рождение дочери. Всемирную известность актеру принесла роль Рона Уизли во франшизе «Гарри Поттер».

«Мне очень комфортно быть папой. Я все еще пытаюсь понять, что такое быть папой, но мне это нравится. Мне это очень нравится. Это так весело. Я чувствую, что точно изменился как человек. Это произошло в мгновение ока с точки зрения образа жизни. Я бросил курить сразу. Я стал спать намного лучше», — привел слова Гринта журнал Glamour.

Актер добавил, что раньше страдал от бессонницы, а теперь этой проблемы нет. При этом он признался, что карантин вместе с младенцем дался ему нелегко. Кроме того, Гринт заявил, что в будущем сменит род занятий и не будет сниматься в фильмах. По его словам, известность после выхода «Гарри Поттера» далась ему тяжело.

«„Поттер“ появился в слишком молодом возрасте, и мне было трудно иметь дело со славой», — заключил Гринт.

Руперт Гринт в 2011 году связал свою жизнь с Джорджией Грум. В мае 2020-го у пары появилась дочь, которую назвали Уэнсдэй. В переводе с английского имя девочки переводится как «Среда».