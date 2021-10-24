Одиннадцать работ Пикассо продали на аукционе

Девять картин и два произведения из керамики испанского художника Пабло Пикассо, которые более 20 лет выставлялись в одном из отелей Лас-Вегаса, продали на аукционе за 110 миллионов долларов. Об этом написала «Би-би-си».

Работы, принадлежащие MGM Resorts, выставлялись в ресторане Picasso в отеле Bellagio. Средства от продажи работ Пикассо позволят владельцам разнообразить коллекцию.

Картина «Женщина в красно-оранжевом берете», которая была написана в 1938 году, стала самым дорогим лотом на прошедших торгах. Она ушла с молотка за 40,5 миллиона долларов. На ней мастер изобразил свою натурщицу и любовницу Марию-Терезу Вальтер.

На торгах также выставлялись картины «Мужчина и ребенок» (почти двухметровая, ушла за 24,4 миллиона долларов) и «Натюрморт с корзиной фруктов и цветами», написанный Пикассо в 1942 году в оккупированном гитлеровцами Париже (продали за 16,6 миллиона).

Ранее сообщалось, что специалистам удалось восстановить ранее неизвестную картину, которая получила название «Одинокая сидящая обнаженная». Изображение голой женщины позднее было перекрыто художником знаменитой картиной «Завтрак слепого».