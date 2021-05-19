Один из создателей «Шрека» сравнил работу над мультфильмом с ссылкой в Сибирь

Анимационному фильму «Шрек» исполнилось 20 лет. В компании DreamWorks не ожидали, что их творение будет настолько успешным: работу над картиной считали сродни ссылке в Сибирь.

Популярностью проект среди сотрудников DreamWorks не пользовался, сообщила газета The New York Times. Продюсеры и режиссеры сменяли друг друга, главного героя пришлось переделать, возникали сложности с технологиями.

«Попасть в „Шрек“ было похоже на ссылку в Сибирь», — вспомнила режиссер Вики Дженсон.

На широких экранах анимационный фильм впервые показали 18 мая 2001 года. Он сразу же стал лидером по кассовым сборам, получил признание критиков и премию «Оскар». Даже спустя 20 лет «Шрек» остается любимой зрителями сказкой, шутки из которой до сих пор проникают в поп-культуру и становятся известными новому поколению поклонников.

«У нас действительно не было ощущения того, что проект получит большой размах», — подчеркнула Дженсон.

Основой для истории послужила одноименная книга Уильяма Стейга. Нелюдимый огр Шрек пошел на сделку с лордом, чтобы вернуть свое болото. Вместе с Ослом он отправился спасать принцессу Фиону, на которой дворянин хотел жениться.