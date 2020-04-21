Один из авторов «Тома и Джерри» скончался возрасте 95 лет
Американский мультипликатор Джин Дейч ушел из жизни на 96-м году, передает портал News.ru со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, о смерти художника рассказал его издатель Петр Химмел. Среди наиболее известных проектов, над которыми работал Дейч: «Сильвестр и магический кристалл», «Алиса в Париже», «Морячок Попай» и «Том и Джерри».
Мультипликатора трижды номинировали на премию «Оскар». В 1960 он получил статуэтку за короткометражный анимационный фильм «Манро», а 2004 году ему вручили награду за вклад в развитии анимации.