Один из авторов «Тома и Джерри» скончался возрасте 95 лет

По данным издания, о смерти художника рассказал его издатель Петр Химмел. Среди наиболее известных проектов, над которыми работал Дейч: «Сильвестр и магический кристалл», «Алиса в Париже», «Морячок Попай» и «Том и Джерри».

Мультипликатора трижды номинировали на премию «Оскар». В 1960 он получил статуэтку за короткометражный анимационный фильм «Манро», а 2004 году ему вручили награду за вклад в развитии анимации.