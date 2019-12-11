«Один дома» останется без Маколея Калкина

Как не печально, но в перезапуске культовой комедии Маколея Калкина не будет. Стал известен актерский состав нового фильма. В ремейке снимаются Арчи Йетс, Элли Кемпер и Роб Делани и другие. Предполагается, что новый фильм не будет продолжением культовых лент, а станет самостоятельной новой картиной, написал портал «Дни.ру».

Оригинальный фильм «Один дома» вышел на широкие экраны в 1990 году. Комедия моментально стала культовой. Во многом благодаря игре юного Маколея Калкина. Кинолента собрала в прокате 476,7 миллиона долларов.