Трампа «вырезали» из фильма «Один дома 2» в Канаде

Камео Дональда Трампа в фильме 1992 года «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» было вырезано из недавнего показа на канадском телеканале.

Сцена показывает, как Трамп прогуливается по отелю Plaza в Нью-Йорке, которым он владел в то время, встречает персонажа актера Маколея Калкина — Кевина Маккалистера. Кевин останавливает прохожего (Трампа), чтобы спросить дорогу.

Пользователи Twitter рассказали, что сцена с Трампом в этом году так и не появилась в канадской версии кино. Вещатель признал, что вырезал сцену, и дал объяснение, пишет CBS News.

«Как это часто бывает с адаптацией для телевидения, „Один дома 2“ был отредактирован», — говорится в заявлении телеканала.

Там отметили, что это сделано для сокращения эфирного времени под фильм.

Некоторые зрители были довольны тем, что президента «вырезали», другие пользователи были крайне возмущены и писали телеканалу жалобы.