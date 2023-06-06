Культура 06 июня 2023, 15:31 Очередной сезон проекта «Списанные книги» стартовал в Москве Мэр Москвы Собянин сообщил о старте сезона проекта «Списанные книги» Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице стартовал очередной этап проекта «Списанные книги». Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что сегодня российская столица является одним из самых читающих городов всей страны.

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«Мы постоянно обновляем и модернизируем наши библиотеки, запускаем различные проекты, связанные с книгами», — отметил Собянин.

В рамках проекта «Списанные книги» горожане, благотворительные фонды, некоммерческие и общественные организации могут забрать из библиотек списанные издания. Уже 6 июня начнется 12-й сезон проекта. Участие в нем примут более 200 библиотек. Из фондов читален ЦАО москвичам передадут более 45 тысяч изданий, библиотеки ЗАО готовы отдать свыше 22 тысяч, а читальни СВАО списали в этом году 20 тысяч книг.

За шесть лет работы проекта жителям столицы передали более 1,8 миллиона книг, периодики и аудиовизуальных документов.

Юридические и физические лица могут забронировать издание на портале «Списанные книги». За сутки можно зарезервировать не более десяти книг. Бронирование действует три дня. Выбранные издания отдадут желающим в библиотеке.

Благотворительным фондам, некоммерческим и общественным организациям для бронирования доступно не более ста книг в сутки. Заказ они могут забрать в течение двух недель.