Мадянов признался, что съемки сериала оказались тяжелыми. Актерам приходилось бегать в трусах по берегу водохранилища ради купальных и банных сцен, а они снимались, когда температура воздуха была три—четыре градуса.

«У артистов, как куриные гузки, губы синие, разговаривать не могут. Но было очень весело и задорно», — добавил Мадянов.

По данным издания, роман, по мотивам которого был снят сериал, вышел в свет пять лет назад. Это дебютная книга писательницы Гузель Яхиной. В центре сюжета — татарская крестьянка Зулейха, у которой зимой 1930 года убивают мужа, а ее саму отправляют в Сибирь.