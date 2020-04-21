«Очень весело и задорно, несмотря на собачий холод». Роман Мадянов — о съемках в сериале «Зулейха открывает глаза»
Российский актер Роман Мадянов («Левиафан», «Домашний арест») поделился впечатлениями от съемок в сериале «Зулейха открывает глаза», где исполнил одну из ролей. Артиста процитировала «Газета.ru».
Мадянов признался, что съемки сериала оказались тяжелыми. Актерам приходилось бегать в трусах по берегу водохранилища ради купальных и банных сцен, а они снимались, когда температура воздуха была три—четыре градуса.
«У артистов, как куриные гузки, губы синие, разговаривать не могут. Но было очень весело и задорно», — добавил Мадянов.
По данным издания, роман, по мотивам которого был снят сериал, вышел в свет пять лет назад. Это дебютная книга писательницы Гузель Яхиной. В центре сюжета — татарская крестьянка Зулейха, у которой зимой 1930 года убивают мужа, а ее саму отправляют в Сибирь.