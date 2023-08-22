Культура 22 августа 2023, 17:51 «Очаровательный и интеллигентный». Близкие и коллеги простились с актером Ясуловичем Актриса Ахеджакова заплакала на похоронах народного артиста России Ясуловича РИА «Новости»

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Прощание с артистом Игорем Ясуловичем, который скончался на 82-м году жизни, состоялось сегодня в Московском ТЮЗе. На церемонии выступила давняя подруга умершего, 85-летняя актриса Лия Ахеджакова — и не смогла сдержать слезы, рассказывая о Ясуловиче, сообщило издание «Московский комсомолец».

Знаменитость назвала умершего «другом своей молодости», с которым она была связана «страшно сказать сколько лет», играла вместе в фильме «Три возраста любви».

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«Эта дружба протянулась на всю нашу жизнь, до последнего. Он один из самых очаровательных людей, которых мне пришлось встретить в театре, один из самых интеллигентных», — рассказала Ахеджакова.

Она задалась вопросом, переняли ли его ученики его благородство, способность никому не завидовать и ни с кем не соперничать.

Народного артиста России Игоря Ясуловича не стало 19 августа. До этого он около месяца находился в больнице. СМИ писали, что причиной смерти стала острая почечная недостаточность.