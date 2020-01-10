«Обычная экономия утреннего блока»: Евгений Петросян объяснил сообщения о закрытии «Смехопанорамы»

Программу «Смехопанорама» не закроют, заявил «360» российский артист Евгений Петросян. По его словам перестановки в сетке вещания временные и связаны с экономией утреннего блока.

«Я так же как и вы ничего об этом не знал, и не вижу в этом особого события. Многие программы прерываются, потом открываются, и никто об этом не пишет», — пояснил юморист.

Петросян отметил, что он позвонил на канал и получил разъяснение насчет того, как в эфир будет выходить передача.

«Я позвонил на канал, и мне объяснили, что речь идет об обыкновенной экономии утреннего блока, где существует не только „Смехопанорама“, но и целый ряд других передач», — указал он, добавив, что многим телестудиям на 20-25 процентов урезали бюджет

По словам Петросяна, у него уже готовы «на два месяца все продукты», которые он уже смонтировал. «Не знаю, пустят, не пустят… Наверно, пустят», — предположил артист, упомянув, что речь шла о приостановке только на январь.

Ранее сообщалось, что было приостановлено производство новых выпусков программ «Утренняя почта» и «Смехопанорама». Последние выпуски «Утренней почты» и «Смехопанорамы» вышли в эфир 29 декабря.