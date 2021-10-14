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    14 октября 2021, 00:25

    Rolling Stones отказались от песни Brown Sugar из-за обвинений в расизме

    LA Times: Rolling Stones обвинили в расизме из-за песни Brown Sugar

    Дарья Морозова

    Группа Rolling Stones не будет играть песню Brown Sugar в американском туре. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на LA Times.

    Rolling Stones отказались от песни Brown Sugar из-за обвинений в расизме

    Они приняли такое решение из-за расистских высказываний о рабстве в тексте. Гитарист Кит Ричардс добавил, что не разделяет желание общества «отменить» трек.

    «Они что, не поняли, что это песня об ужасах рабства?» — пояснил он.

    Также Ричардс выразил надежду, что группа еще сможет играть песню.