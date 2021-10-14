Rolling Stones отказались от песни Brown Sugar из-за обвинений в расизме

Группа Rolling Stones не будет играть песню Brown Sugar в американском туре. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на LA Times.

Они приняли такое решение из-за расистских высказываний о рабстве в тексте. Гитарист Кит Ричардс добавил, что не разделяет желание общества «отменить» трек.

«Они что, не поняли, что это песня об ужасах рабства?» — пояснил он.

Также Ричардс выразил надежду, что группа еще сможет играть песню.