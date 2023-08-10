Культура 10 августа 2023, 21:32 Обследования иконы «Святой Троицы» Рублева займут меньше месяца Центр Грабаря: обследование иконы «Святая Троица» Рублева займет меньше месяца РИА «Новости»

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Обследованием иконы «Святой Троицы» Андрея Рублева занимается Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Грабаря. Подробности о проведенных работах РИА «Новости» рассказала заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности центра Елена Проханова. По ее словам, процесс может занять менее 30 дней.

В реставрационный центр икону привезли из храма Христа Спасителя 19 июля, работы начались 24 июля. Для обследования «Троицы» в центре подготовили специальное помещение с климат-контролем и системами кондиционирования.

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«Проводятся комплексные работы, чтобы на реставрационном совете озвучить состояние сохранности. <…> Сейчас есть понимание, что это будет, наверное, меньше месяца», — сообщила Проханова.

Собеседница агентства отметила, что расширенный реставрационный комитет состоится, когда будут готовы результаты обследования.

Икону «Троица» Рублева передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре. Документ подписали патриарх Кирилл и министр культуры России Ольга Любимова.