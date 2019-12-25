Общественный совет при Минкультуры возглавил потомок Лермонтова

Заседание совета прошло в среду, 25 декабря, в Общественной палате. Участники заседания большинством голосов одобрили на должность председателя нового общественного органа при Министерстве культуры Михаила Лермонтова. Он сменит на этом посту писателя Михаила Полякова.

Глава федерального ведомства Владимир Мединский отметил, что Общественный совет помог министерству добиться значительных успехов в прямом взаимодействиями с гражданами, работниками культуры и общественными организациями. Он поблагодарил уходящего с поста председателя Михаила Полякова «за продуктивную и содержательную работу».

Мединский отметил, что Общественный совет должен и дальше выступать с актуальными инициативами, рекомендациями и поднимать перед министерством острые вопросы. В частности, он призвал участников заседания принять участие в обсуждении закона «О культурной деятельности».

«Мы должны понимать, что за каждой буквой, за каждым словом, за каждой строчкой могут стоять либо реальные плюсы, либо искусственно созданные проблемы», — подчеркнул он и напомнил, что обсуждение и подготовка законопроекта проходит на площадке администрации президента.

Также Мединский сообщил, что курировать работу Общественного совета станет статс-секретарь — заместитель министра культуры Алла Манилова. Новый состав Общественного совета при Минкультуры утвердили в ноябре, в него вошли 36 человек.