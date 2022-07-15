Общественное пространство появится в Царском селе

Начальник отдела развития и реализации проектов Александровского дворца Татьяна Андреева рассказала, что в ближайшее время в музее-заповеднике «Царское село» появится общественное пространство с кафе, лекторием и фермой. Об этом сообщил Piter.TV.

На Императорской ферме посетители смогут понаблюдать за животными и послушать лекции. Сейчас там приводят в порядок конюшню, правый флигель для мериносов, птичник, козлятник и каретный сарай, написали «Невские новости».

Императорская ферма находится в северной части Александровского парка. Этот комплекс был возведен еще в 1818–1828 годах шотландским архитектором Адамом Адамовичем Менеласом.