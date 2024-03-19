Эксклюзив 19 марта 2024, 17:13 Общественники потребовали проверить московский «Винзавод» из-за «русофобской» выставки «Зов народа» попросил проверить «Винзавод» в Москве из-за русофобской выставки Konstantin Kokoshkin/Russian Look

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Представители общественного движения «Зов народа» написали обращение в Генпрокуратуру, ФСБ и СК России с просьбой проверить московское арт-пространство «Винзавод» из-за продвижения «русофобских карикатур». По их данным, на выставке представили работы украинского художника Сергея Зарвы.

«Его творчество основано на уродовании обложек журнала „Огонек“ и изображении русских людей в русофобской манере. Сейчас Зарва живет в Нью-Йорке, продает свои картины и получает овации за издевательства над русским миром», — говорится в заявлении.

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Выставку открыли в центре столицы, в Сыромятническом переулке. Общественники увидели в представленных работах не только проявление русофобии, но и «абсолютное убийство искусства». Сейчас экспозиция уже не работает, однако «Зов народа» все равно настаивает на том, чтобы проверить «Винзавод» и выяснить, на каких основаниях он продвигает такое творчество.

Как выяснил «360», в арт-пространстве действительно отменили эту выставку, убрали всю информацию о ней и анонсы.